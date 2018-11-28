В Австралии на берег выбросило черных дельфинов и горбатого кита

В Австралии недалеко от Мельбурна на берег выбросило 27 черных дельфинов и одного горбатого кита. Местных жителей предупредили о возможной повышенной активности акул после ЧП. Власти не планируют убирать туши дельфинов и кита с берега. Они считают, что наиболее логичным вариантом будет естественный процесс - их унесет приливом.