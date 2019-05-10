В Австралии на мыс Патерсон обрушился мощный град

Песчаные пляжи Австралии внезапно побелели: на мыс Патерсон в штате Виктория обрушился мощный град. Местные жители признаются, что ошеломлены сюрпризами погоды, но охотно делятся зимними фото в соцсетях. Аварийные службы предупреждают об угрозе наводнений. Снег среди весны выпал и в Турции.

