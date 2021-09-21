ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Австралии не стихают протесты против обязательной вакцинации и локдауна

Австралийский Мельбурн продолжает протестовать против строгих ковид-ограничений. После ожесточенных столкновений в выходные полиция в этот раз решила не применять меры к разгону толпы. Однако патрулирование усилено. Некоторые активисты бросались сигнальными ракетами и бутылками с водой. Протесты во втором по величине городе Австралии идут с 18 сентября. Поводом стало решение штата обязать строителей пройти вакцинацию. В результате несколько тысяч сотрудников отрасли отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Спорные подходы к вакцинации в США

В Нью-Йорке акции против обязательной вакцинации проходят постоянно. Участники очередного пикета потребовали от властей вместо принуждения к прививкам направить вакцины в страны, где препаратов не хватает. Местом действия другой акции протеста с участием активистов движения БЛМ стал ресторан итальянской кухни. Там на днях отказались обслуживать трех афроамериканок, не предъявивших справку о вакцинации.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все