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В Австралии не стихают протесты против обязательной вакцинации и локдауна
Австралийский Мельбурн продолжает протестовать против строгих ковид-ограничений. После ожесточенных столкновений в выходные полиция в этот раз решила не применять меры к разгону толпы. Однако патрулирование усилено. Некоторые активисты бросались сигнальными ракетами и бутылками с водой. Протесты во втором по величине городе Австралии идут с 18 сентября. Поводом стало решение штата обязать строителей пройти вакцинацию. В результате несколько тысяч сотрудников отрасли отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Спорные подходы к вакцинации в США
В Нью-Йорке акции против обязательной вакцинации проходят постоянно. Участники очередного пикета потребовали от властей вместо принуждения к прививкам направить вакцины в страны, где препаратов не хватает. Местом действия другой акции протеста с участием активистов движения БЛМ стал ресторан итальянской кухни. Там на днях отказались обслуживать трех афроамериканок, не предъявивших справку о вакцинации.
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