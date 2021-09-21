В Австралии не стихают протесты против обязательной вакцинации и локдауна

Австралийский Мельбурн продолжает протестовать против строгих ковид-ограничений. После ожесточенных столкновений в выходные полиция в этот раз решила не применять меры к разгону толпы. Однако патрулирование усилено. Некоторые активисты бросались сигнальными ракетами и бутылками с водой. Протесты во втором по величине городе Австралии идут с 18 сентября. Поводом стало решение штата обязать строителей пройти вакцинацию. В результате несколько тысяч сотрудников отрасли отстранены от работы без сохранения заработной платы.