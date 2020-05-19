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В Австралии обнаружены останки уникального динозавра
Позвонок элафрозавра был найден в австралийском штате Виктория, сообщает The Guardian.Он жил на территории, которая сейчас расположена в Антарктике. Кости обнаружились в трех часах езды от Мельбурна, на пляже мыса Отвей. Ранее кости этого представителя пресмыкающихся находили в Танзании, Китае и Аргентине. Чтобы добраться до позвонка элафрозавра, потребовалось копать мокрый песок примерно два часа. Ученые предположили, что кость могло принести приливом. Элафрозавр был около двух метров высотой, имел короткие лапы с четырьмя пальцами. Они обитали на нашей планете около 110 млн лет назад. Тогда, по мнению ученых, Австралия находилась недалеко от Антарктики.
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