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В Австралии открыли 7 новых видов пауков-павлинов
Необычное открытие в Австралии. Там обнаружены 7 новых видов пауков-павлинов (причем два из них - на юго-востоке континента, где их не встречали раньше). Эти микроскопические насекомые не опасны для человека, но привлекают внимание своими брачными танцами и яркой расцветкой. Новый вид отличает именно необычный "звездный" окрас брюшка.
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