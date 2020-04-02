В Австралии открыли 7 новых видов пауков-павлинов

Необычное открытие в Австралии. Там обнаружены 7 новых видов пауков-павлинов (причем два из них - на юго-востоке континента, где их не встречали раньше). Эти микроскопические насекомые не опасны для человека, но привлекают внимание своими брачными танцами и яркой расцветкой. Новый вид отличает именно необычный "звездный" окрас брюшка.



