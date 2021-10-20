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В Австралии поезд сошел с рельсов - пострадали 4 человека

В Австралии с рельсов сошел поезд. Пострадали 4 человека, включая машиниста и охранника поезда. Авария произошла после того, как поезд врезался в брошенный на железнодорожном переезде автомобиль. Транспортное средство значилось в угоне.Сейчас правоохранители разыскивают мужчину, которого видели убегающим с места происшествия.

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