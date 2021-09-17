В Австралии построят новые американские военные базы

На юге Австралии появятся новые военно-морские и авиабазы США. Об этом сообщил глава австралийского оборонного ведомства. Он также отметил, что военное сотрудничество двух стран будет расширено за счет создания инфраструктуры для обслуживания кораблей США в Австралии и материально-технического обеспечения совместных военных операций в регионе. Тысячи американских солдат уже проходят обучение на военной базе северной территории Австралии, и их число будет существенно увеличено. Также на две базы ВВС Австралии, расположенные на восточном побережье страны, перебросят американские самолеты, в том числе бомбардировщики и разведчики.