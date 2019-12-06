В Австралии продолжают гореть леса

Огонь уже уничтожил более 680 домов в штате Новый Южный Уэльс. Там сейчас насчитывают 125 очагов возгораний. С завтрашнего дня власти вводят полный запрет на разведение огня в 7 регионах Нового Южного Уэльса, в том числе пригороде Сиднея. На данный момент борьбу с пламенем ведут почти 3 тысячи пожарных. Работу осложняет засушливая погода и сильный ветер.