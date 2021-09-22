3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Австралии произошло сильнейшее за полтора века землетрясение
Магнитуда составила 5,9. Момент подземных толчков застал ведущих местного телеканала прямо в эфире. Не став выяснять все подробности, они поспешили эвакуироваться.
Землетрясение длилось около 15-20 секунд. Сохраняется вероятность повторных толчков - и более сильных. Власти эвакуировали жителей высотных домов в центре города. К этой минуте известно о повреждении более 40 зданий, а также участков дорожного полотна. О пострадавших не сообщается.
Президент
Все
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов