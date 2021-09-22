В Австралии произошло сильнейшее за полтора века землетрясение

Магнитуда составила 5,9. Момент подземных толчков застал ведущих местного телеканала прямо в эфире. Не став выяснять все подробности, они поспешили эвакуироваться.

Землетрясение длилось около 15-20 секунд. Сохраняется вероятность повторных толчков - и более сильных. Власти эвакуировали жителей высотных домов в центре города. К этой минуте известно о повреждении более 40 зданий, а также участков дорожного полотна. О пострадавших не сообщается.