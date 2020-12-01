В Австралии прошел массовый заплыв Санта-Клаусов

Более 150 участников парада на гидроциклах прокатились к берегам реки Неранг. Заплыв побил предыдущий мировой рекорд Гиннесcа по количеству Сант, в котором приняли участие 129 человек. На мероприятии было собрано более 10 тысяч долларов США для нуждающихся детей.