В Австралии создали госпиталь для коал

Для тысяч коал, которые серьезно пострадали во время природных пожаров в Австралии, создан специальный госпиталь. В парке дикой природы "Остров кенгуру" пострадавших животных как никогда много. У ветеринаров сейчас нет ни сил, ни времени давать своим питомцам имена. Коалам присваиваются номера. Многих сумчатых в госпиталь доставили в таком состоянии, что, по словам экспертов, вылечить их, к сожалению, уже невозможно. До разгула стихии на континенте проживали около 46 000 коал. Осталось только 9 000.



Пока неизвестно, что будут делать с вылеченными обитателями. Большая часть лесов, где они водились, уничтожена огнем. Коал могут признать вымирающим видом после разрушительных пожаров в Австралии.



