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В Австралии спасенных коал возвращают в дикую природу

В Австралии специалисты начинают выпускать в дикую природу коал, которых удалось спасти, когда в стране бушевали сильные лесные пожары. Первой клетку-переноску покинула коала по кличке Карли. Ей несколько месяцев пришлось провести в одном из сиднейских зоопарков. За поведением сумчатых ученые будут некоторое время наблюдать. На волю коал планируют отправлять небольшими группами.

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