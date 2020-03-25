В Австралии спасенных коал возвращают в дикую природу

В Австралии специалисты начинают выпускать в дикую природу коал, которых удалось спасти, когда в стране бушевали сильные лесные пожары. Первой клетку-переноску покинула коала по кличке Карли. Ей несколько месяцев пришлось провести в одном из сиднейских зоопарков. За поведением сумчатых ученые будут некоторое время наблюдать. На волю коал планируют отправлять небольшими группами.



