В Австралии в перестрелке на ферме погибли 6 человек

Перестрелка во время обыска. В австралийском Квинсленде были убиты шестеро, в том числе два офицера полиции. Как отмечается, стражи порядка прибыли на ферму, чтобы произвести обыск. По ним был немедленно открыт огонь. Власти перебросили в регион дополнительные силы. Далее здесь развернулась подлинная военная операция. Кроме полицейских, погибли четверо гражданских: часть из них была преступниками, а часть, очевидно, случайными жертвами.