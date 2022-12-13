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В Австралии в перестрелке на ферме погибли 6 человек
Перестрелка во время обыска. В австралийском Квинсленде были убиты шестеро, в том числе два офицера полиции. Как отмечается, стражи порядка прибыли на ферму, чтобы произвести обыск. По ним был немедленно открыт огонь. Власти перебросили в регион дополнительные силы. Далее здесь развернулась подлинная военная операция. Кроме полицейских, погибли четверо гражданских: часть из них была преступниками, а часть, очевидно, случайными жертвами.
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