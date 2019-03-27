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В Австралии возьмут под контроль использование дронов весом более 250 грамм

Все владельцы более тяжелых аппаратов должны будут пройти обучение на специальных онлайн-курсах, получить лицензию и зарегистрировать беспилотник. Данные будут храниться в единой базе. Такие меры помогут при реагировании на жалобы населения о нарушении правил безопасности полетов.

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