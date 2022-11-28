В Австрии 50 тысяч сотрудников железной дороги объявили общенациональную забастовку

Общенациональную забастовку объявили железнодорожники Австрии. Сегодня на работу не вышли 50 тысяч человек. По всей стране не ходят поезда, прервано железнодорожное сообщение с соседними государствами. Участники стачки требуют увеличить зарплату на фоне растущих цен и тарифов. Ранее Палата экономики Австрии согласилась на повышение и выплату разового бонуса, однако работников компромисс не устроил.