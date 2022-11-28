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В Австрии 50 тысяч сотрудников железной дороги объявили общенациональную забастовку
Общенациональную забастовку объявили железнодорожники Австрии. Сегодня на работу не вышли 50 тысяч человек. По всей стране не ходят поезда, прервано железнодорожное сообщение с соседними государствами. Участники стачки требуют увеличить зарплату на фоне растущих цен и тарифов. Ранее Палата экономики Австрии согласилась на повышение и выплату разового бонуса, однако работников компромисс не устроил.
В начале декабря готовятся выйти на забастовку железнодорожники США, которые также добиваются улучшения условий работы. Власти ведут переговоры с профсоюзами, однако соглашение пока не достигнуто. Некоторые эксперты прогнозируют, что забастовка станет разрушительной для экономики Штатов.
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