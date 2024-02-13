В Австрии горнолыжный спуск оказался заблокированным из-за нетрезвых отдыхающих

На престижном горнолыжном курорте Ишгль была вечеринка, где по итогам спортивного дня отдыхающие могли расслабиться, насладившись спиртным на закате. В итоге спуск оказался заблокирован десятками нетрезвых отдыхающих. Для тех, кто хотел съехать со склона, сложность трассы повышалась - нужно было объехать тех, кто не мог взобраться на склон.