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В Австрии горнолыжный спуск оказался заблокированным из-за нетрезвых отдыхающих

Пьяные лыжники и сноубордисты заблокировали популярный австрийский склон.

На престижном горнолыжном курорте Ишгль была вечеринка, где по итогам спортивного дня отдыхающие могли расслабиться, насладившись спиртным на закате. В итоге спуск оказался заблокирован десятками нетрезвых отдыхающих. Для тех, кто хотел съехать со склона, сложность трассы повышалась - нужно было объехать тех, кто не мог взобраться на склон.

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