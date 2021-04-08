Непогода в Австрии - обильные снегопады привели к транспортному коллапсу по всей стране. Продолжительные осадки, порывистый холодный ветер и гололед значительно ухудшили дорожную ситуацию. Возле Зальцбурга столкнулись сразу шесть автомобилей.



А под Браунау в кювет слетел школьный автобус. Семь учеников травмированы. Обеспокоены и австрийские садоводы. Есть опасения, что поздние холода уничтожат урожай плодовых деревьев.



