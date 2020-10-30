В Австрии отправили за решетку главу "Параллельного правительства"

За подстрекательство к мятежу и госизмене жительница Австрии получила 12 лет тюрьмы. По поступающей информации, женщина по имени Моника Унгер попыталась приказать австрийской армии свергнуть около 100 политиков, в том числе президента страны и сформировать временное военное правительство. В Минобороны даже прислали ордера на их арест. Сама же Унгер провозгласила себя "Президентом подпольной организации "под названием "Конфедерация Австрия". Помимо женщины срок получили еще несколько ее сообщников.