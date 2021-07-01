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В Австрии пересмотрят правила приема беженцев

Австрия может ужесточить правила приема беженцев. С таким резким предложением выступил канцлер Себастьян Курц. Тема поднята после резонансного изнасилования и убийства 13-летней жительницы Вены подростками из Афганистана. Курц отметил, что это недопустимо, чтобы просившие у Австрии помощи беженцы приезжали в страну и совершали столь варварские преступления.

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