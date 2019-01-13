В Австрии при сходе лавины погибли лыжники

Три немецких лыжника погибли при сходе лавины в австрийских Альпах. Еще один мужчина числится пропавшим без вести. Спасателям пришлось приостановить его поиски из-за сильного снегопада и высокой вероятности нового схода лавины. Отметим, это уже не первые жертвы непогоды в Австрии. За последнюю неделю там погибло 7 человек. Погода по-прежнему не улучшается, в некоторых районах за предыдущие дни выпало до трех метров снега.