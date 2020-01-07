3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Австрии привели к присяге новое правительство
Президент Австрии сегодня привел к присяге новое правительство. Консервативной народной партии во главе с Себастьяном Курцем после двух месяцев переговоров удалось договориться с «зелеными» о коалиции. Таким образом Курц второй раз становится канцлером. С назначением на эту должность его поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Теперь 33-летний австриец вновь самый молодой глава правительства в Евросоюзе. Согласно рабочей программе развития страны, новый Кабмин делает ставку на вопросы климата, борьбу с нелегальной миграцией, безопасность и снижение налогов.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов