ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Австрии привели к присяге новое правительство

В Австрии привели к присяге новое правительство

Президент Австрии сегодня привел к присяге новое правительство. Консервативной народной партии во главе с Себастьяном Курцем после двух месяцев переговоров удалось договориться с «зелеными» о коалиции. Таким образом Курц второй раз становится канцлером. С назначением на эту должность его поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Теперь 33-летний австриец вновь самый молодой глава правительства в Евросоюзе. Согласно рабочей программе развития страны, новый Кабмин делает ставку на вопросы климата, борьбу с нелегальной миграцией, безопасность и снижение налогов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все