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В Австрии проходят досрочные парламентские выборы
В Австрии после правительственного кризиса проходят досрочные парламентские выборы. Своих кандидатов выдвинули 13 партий и политических движений. Фаворитом является консервативная Австрийская народная партия во главе с бывшим канцлером Себастьяном Курцем. Согласно прогнозам, ее лидер вернет себе пост канцлера. При этом, как показывают опросы, Народной партии не хватит голосов, чтобы получить большинство, поэтому придется формировать коалицию. Напряженная борьба развернется за второе и третье места между социал-демократами и правыми. Предварительные итоги выборов подведут уже этим вечером.
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