В Австрии прошла акция протеста против политики НАТО в Восточной Европе

Участники митинга настаивают, что альянс ведет агрессивную политику и категорически отвергает любые компромиссы. В нынешней Европе подобная манифестация требует большой смелости: те, кто выступает против господствующей точки зрения, рискуют остаться без работы, подвергнуться давлению и вообще оказаться жертвами пресловутой "культуры отмены".