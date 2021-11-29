В Австрии раскрыли сеть торговцев людьми

Как бы ни хотелось Западу переложить ответственность за создание миграционного кризиса на Беларусь, факты говорят об обратном. Австрийская полиция накануне раскрыла сеть контрабандистов. Их обвиняют в незаконной транспортировке беженцев в Евросоюз.



В состав группировки входили 15 человек. Среди них - граждане Украины, Узбекистана и Молдовы. За все время преступники перевезли в Европу более 700 человек, их общая выручка составила почти три миллиона долларов.

За одну поездку задержанные брали $4-5 тысяч, при этом заверяли мигрантов, что их довезут до Германии. Теперь остается ждать, как скоро и в этом коллективный Запад увидит белорусский след и руку Кремля.