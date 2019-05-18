В Австрии разгорается громкий коррупционный скандал

Вице-канцлер страны Хайнц-Кристиан Штрахе ушел в отставку. В прессу просочилась видеозапись двухгодичной давности, запечатлевшая, как Штрахе встречается якобы с некой россиянкой и обсуждает взаимовыгодное сотрудничество, государственные контракты и ответную поддержку Австрийской партии свободы. Сам вице-канцлер отмечает, что Алена Макарова - гражданка Латвии. Кто вел тайную прослушку, пока неизвестно.



Проверять данные о возможном коррупционном сговоре будет Верховная прокуратура Австрии. Канцлер страны Себастьян Курц уже заявил, что больше не собирается сотрудничать со Штрахе. Скандал может стать основанием для распада правящей коалиции и досрочных выборов.