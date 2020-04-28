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В Австрии режим самоизоляции планируют отменить с 1 мая
Глава Минздрава страны Рудольф Аншобер заявил, что по состоянию с заболеваемостью в Австрии ограничения продлевать не нужно. "Вместо этого мы переходим к открытому порядку. Это правило означает, что с 1 мая до конца июня мы будем находиться на этапе, при котором гражданам будет разрешено выходить и нужно будет соблюдать дистанцию в один метр от людей, не проживающих в одной квартире", - сказал министр.
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