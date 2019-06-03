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В Австрии сегодня состоится присяга первой женщины-канцлера в стране Бригитте Бирляйн

Руководить государством ей предстоит до досрочных выборов в Национальный совет в сентябре. Накануне Президент Австрии Александер ван дер Беллен утвердил список кандидатов на посты министерств в переходном правительстве.

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