В Австрии слепили снежного гиганта высотой 38,04 метра В Австрии слепили снежного гиганта высотой 38,04 метра. Снеговик, находящийся в местечке Ризнеральм, получил имя Ризи. На его создание ушло около 800 тонн снега. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS



Есть чем поделиться? Пишите сюда

