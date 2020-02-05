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В Австрии слепили снежного гиганта высотой 38,04 метра

В Австрии слепили снежного гиганта высотой 38,04 метра

В Австрии слепили снежного гиганта высотой 38,04 метра В Австрии слепили снежного гиганта высотой 38,04 метра. Снеговик, находящийся в местечке Ризнеральм, получил имя Ризи. На его создание ушло около 800 тонн снега. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS

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