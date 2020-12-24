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В Австрии стартовал горнолыжный сезон

В Австрии, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, сегодня стартовал горнолыжный сезон! Заработали подъемники, но при этом гостиницы пока остаются закрытыми. Так что поездка в горы ограничивается одним спуском.

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