В Австрии ущерб от ливней оценили в 12 млн евро

Австрия пострадала от ливней. Ущерб от стихии оценивается в 12 млн евро. В Тироле повреждены улицы и дорожная инфраструктура. В земле Зальцбург затоплены подвалы жилых домов, эвакуированы шесть десятков человек из детского оздоровительного лагеря.

А в Швейцарии погода не по сезону. В городе Церматт в Альпах улицы покрылись тонким слоем снега. Переход от 30-градусной жары к снегопаду в месте, расположенном на высоте 1600 м, занял всего 4 дня.