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В Австрии запретили продавать дешевые авиабилеты

В Австрии запретили продавать дешевые авиабилеты

Правительство запретило продавать билеты на самолет дешевле 40 евро. Таким образом в стране решили бороться с загрязнением окружающей среды.

Также пассажиры, которые планируют преодолевать самолетом расстояния меньше 350 км, будут должны доплатить еще 30 евро налога.


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