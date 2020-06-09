В Австрии запретили продавать дешевые авиабилеты

Правительство запретило продавать билеты на самолет дешевле 40 евро. Таким образом в стране решили бороться с загрязнением окружающей среды.



Также пассажиры, которые планируют преодолевать самолетом расстояния меньше 350 км, будут должны доплатить еще 30 евро налога.





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