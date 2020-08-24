В австрийском Линце готовятся запустить аэротакси

Инфраструктуру для запуска аэротакси начнут строить в австрийском Линце через несколько месяцев. Проект реализуется местными властями при китайской финансовой поддержке. Аэротакси представляет собой мощный квадрокоптер, который свяжет остановки, расположенные на двух берегах Дуная. Он будет способен перевозить двух человек и 260 килограммов багажа. Если такси докажет свою надежность, его пустят по всем маршрутам.