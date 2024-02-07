В Азербайджане состоялись внеочередные президентские выборы

Внеочередные президентские выборы состоялись в Азербайджане. На высший пост претендовали 7 кандидатов. И, судя по всему, убедительную победу одержал действующий глава государства Ильхам Алиев. По данным экзит-полов, его поддержали 94 % избирателей.

Всего в Азербайджане зарегистрировано 6,5 млн избирателей. На территории страны и за ее рубежами работало более 6 тыс. избирательных участков. В Минске голосование проходило в посольстве Азербайджана. Уже завтра будут опубликованы результаты подсчета голосов на всех участках. Чуть позднее - официальные результаты по данным Центризбиркома страны.