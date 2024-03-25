В Азербайджане задержан мужчина, планировавший теракты в стране

В Азербайджане задержали мужчину, который планировал совершить теракты на территории страны. Информацию об этом распространила Служба государственной безопасности республики, пишет БЕЛТА.

Отмечается, что в ходе расследования был установлен контакт гражданина Азербайджана Бахруза Аскарова 1988 года рождения, проживавшего в Мурманске, с иными лицами "с целью нарушения общественной безопасности в стране, создания паники среди населения, со стороны государственных органов и международных организаций".

Аскарова подозревают в подготовке к совершению террористического акта, сопровождавшегося действиями, которые угрожают гибелью людей и наступлением иных общественно опасных последствий.

Согласно данным следствия, Аскаров привлекал людей, проживающих в разных регионах республики, и давал им указания организовать покушение на главу Лянкяранской городской исполнительной власти. Также было установлено, что подозреваемый поручил своим связным осуществить заговор против иностранного гражданина, работающего учителем английского языка в Азербайджане.

Кроме того, выяснилось, что Аскаров планировал организовать военную подготовку лиц, с которыми он установил контакт на территории иностранного государства, но не смог реализовать это из-за мер, принятых Службой государственной безопасности.

Аскаров привлечен к уголовной ответственности за приготовление к терроризму. Комплексные следственно-оперативные мероприятия продолжаются.