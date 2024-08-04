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В Азове в Ростовской области горит склад на 5 тыс. кв.м
Крупный пожар произошел в промзоне в Азове Ростовской области, с мусора и покрышек огонь перекинулся на склад, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.
"В Азове загорелись мусор и покрышки на открытой территории. Огонь перекинулся на склад. Общая площадь пожара составляет 5 000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
На месте работают порядка 90 специалистов и 27 единиц техники, пишет БЕЛТА.
"В Азове подразделения пожарных ликвидируют крупное возгорание на складе автопокрышек. Площадь пожара составляет 5 тысяч кв.м, есть угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ", - написал губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Фото: pixabay.com
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