В Азове в Ростовской области горит склад на 5 тыс. кв.м

Крупный пожар произошел в промзоне в Азове Ростовской области, с мусора и покрышек огонь перекинулся на склад, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

"В Азове загорелись мусор и покрышки на открытой территории. Огонь перекинулся на склад. Общая площадь пожара составляет 5 000 квадратных метров", - говорится в сообщении.

На месте работают порядка 90 специалистов и 27 единиц техники, пишет БЕЛТА.

"В Азове подразделения пожарных ликвидируют крупное возгорание на складе автопокрышек. Площадь пожара составляет 5 тысяч кв.м, есть угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ", - написал губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.