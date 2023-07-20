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В Багдаде подожгли посольство Швеции
В столице Ирака протестующие захватили посольство Швеции. Сразу после штурма здание дипломатического представительства было подожжено.
Это стало ответом на несколько недавних акций в Швеции, в ходе которых был сожжен Коран. Надругательство над священной книгой мусульман вызвало волну протестов в исламском мире и, похоже, стоило Стокгольму членства в НАТО. Официальная Анкара тогда выразила возмущение актом вандализма и продолжает откладывать одобрение приема Швеции в альянс.
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