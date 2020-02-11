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В Багдаде впервые за 10 лет выпал снег

В Багдаде впервые за 10 лет выпал снег. Этому поспособствовали нехарактерно низкие для региона утренние температуры. Для жителей столицы припорошенные улицы стали настоящим сюрпризом. Зиму с восторгом встретили дети.

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