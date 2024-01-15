В Баку прогремел мощный взрыв в мебельном цехе, два человека погибли

В Баку прогремел мощный взрыв в цехе по производству мебели, два человека погибли, пишет БЕЛТА со ссылкой на информационное агентство APA.

В одном из мебельных цехов в Бинагадинском районе Баку произошел взрыв, после чего начался пожар. На место ЧП были направлены силы Государственной противопожарной службы, Службы спасения высокого риска и Бакинского регионального центра МЧС. Задействовано15 бригад скорой помощи. В результате взрыва два человека погибли, более 10 получили ранения.

На данный момент пожар в цехе локализован. Принимаются меры по полному тушению пожара и ликвидации последствий происшествия. На место ЧП прибыл заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

По факту взрыва проводятся следственно-оперативные мероприятия.