В Баку загорелся торговый центр

В Баку в эти минуты пытаются потушить крупный торговый центр. Пожар вспыхнул в здании оптового рынка, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана. По словам очевидцев, огнем заполыхал один из магазинов стройматериалов, после чего пламя перекинулось на другие магазины рынка. На место ЧП выехали дополнительные пожарные расчеты. Причины происшествия пока не известны.