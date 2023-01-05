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В Балтиморе двое неизвестных открыли огонь по людям возле ТЦ - погиб 16-летний подросток
В США произошло ЧП с применением огнестрельного оружия - в Балтиморе двое неизвестных открыли огонь по людям возле торгового центра. Погиб 16-летний подросток, еще четверо получили ранения.
Нападавшие успели сделать около 20 выстрелов, прежде чем скрыться. Причем, стрелять начали всего через несколько минут после того, как дежуривший на парковке полицейский удалился. Задержать злоумышленников не удалось.
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