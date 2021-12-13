В Балтийском море столкнулись два грузовых судна

Авария в Балтийском море. Два грузовых судна столкнулись у берегов Швеции. Один из кораблей перевернулся. По сообщениям шведской общественной телекомпании, в воде, температура которой около 4 градусов, оказались два человека. В спасательной операции задействованы 6 лодок и вертолет из Дании. Отмечается, что один корабль зарегистрирован в Дании, другой - в Норвегии.