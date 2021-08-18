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В Бангкоке протестующие требуют немедленной отставки правительства

Центральные улицы Бангкока в эти минуты блокированы протестующими. Люди с плакатами требуют немедленной отставки правительства. Полиция удаляет митингующих с применением силы: для пресечения беспорядков используются слезоточивый газ и дубинки. Активисты обвиняют правительство в том, что оно выбрало провальную антикризисную политику. С одной стороны, справиться с эпидемией не удалось, с другой, страна близка к экономической катастрофе.

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