В Бангкоке тысячи людей вышли на антиправительственный протест

Бангкок снова лихорадит. Тысячи человек вышли на антиправительственный протест. Митингующие недовольны действиями властей в вопросах борьбы с пандемией. Акция быстро переросла в столкновения. Демонстранты бросали камни и пиротехнику в правоохранителей. Полиция начала разгоны. Для возвращения порядка на улицах применили слезоточивый газ и водометы.