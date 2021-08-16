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В Бангкоке тысячи людей вышли на антиправительственный протест

Бангкок снова лихорадит. Тысячи человек вышли на антиправительственный протест. Митингующие недовольны действиями властей в вопросах борьбы с пандемией. Акция быстро переросла в столкновения. Демонстранты бросали камни и пиротехнику в правоохранителей. Полиция начала разгоны. Для возвращения порядка на улицах применили слезоточивый газ и водометы.

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