В Бангладеш демонстранты разгромили несколько госучреждений

Участники беспорядков в Бангладеш разгромили здания нескольких госучреждений и дома ряда представителей политической партии "Авами лига" на фоне отставки ее лидера и премьер-министра страны Шейх Хасины, уже бывшая резиденция которой также подверглась разграблению. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на издание UNB.



"Вскоре после того, как было объявлено об отставке Шейх Хасины, группа людей изуродовала и подожгла резиденцию государственного министра по делам экспатов и трудоустройства иностранцев... Кроме того, нападениям и вандализму подверглись дома городского департамента юстиции и городского секретаря "Авами лиги", члена парламента от "Авами лиги" и президента столичного отделения "Авами лиги", - пишет издание со ссылкой на лидеров партии.



Помимо этого, как сообщает UNB, участники беспорядков разгромили и разграбили предприятия нескольких бизнесменов, поддерживающих партию "Авами лига", подожгли офис начальника районного отдела полиции и сожгли в ходе столкновений с полицией днем 5 августа два полицейских мотоцикла.



Также, по данным соцсетей, участники беспорядков ворвались в резиденцию самой Шейх Хасины и стали выносить из нее мебель, посуду и домашний скот.



Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков 5 августа покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Тем временем агентство Франс Пресс передавало, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины.



Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье, 4 августа, начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.



Фото:AP