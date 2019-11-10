В Бангладеш эвакуировали полтора миллиона человек из-за циклона "Бюльбюль"

Он накануне обрушился на территорию страны и, по прогнозу метеорологов, двинется в сторону Индии. Скорость ветра достигает 120 километров в час. Его порывы привели к падению деревьев в городе Калькутта. Погиб один человек. Напомним, в начале мая на Индию обрушился циклон "Фани", его жертвами стали 64 человека, еще несколько сотен пострадали.



