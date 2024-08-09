В Бангладеш приведен к присяге глава временного правительства

Президент Бангладеш привел к присяге главу временного правительства - нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса. Решение о назначении принято по итогам встречи с лидерами протестного студенческого движения. К присяге приведены также члены нового правительства. Их кандидатуры выбраны в ходе обсуждений между президентом Бангладеш, студенческими лидерами, представителями гражданского общества и военными. Ключевая задача для нового кабмина и его главы - восстановление мира в Бангладеш после нескольких недель насилия, а также подготовка к новым выборам.