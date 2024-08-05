ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Бангладеш студенты готовятся к проведению общенационального марша на Дакку

В Бангладеш студенты готовятся к проведению общенационального марша на столицу страны Дакку. Ожесточенный внутриполитический конфликт полыхает там все жарче.

4 августа, как сообщается, в Бангладеш погибли 96 участников антиправительственных выступлений. Конфликт вспыхнул из-за того, что власти ввели квоты для потомков борцов за независимость при зачислении на государственную службу. Попытки студентов отстоять свои права вылились в массовые столкновения и расстрелы на улицах. При этом положение правительства является крайне шатким и накануне многие министры готовились к бегству из столицы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все