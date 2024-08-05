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В Бангладеш студенты готовятся к проведению общенационального марша на Дакку
В Бангладеш студенты готовятся к проведению общенационального марша на столицу страны Дакку. Ожесточенный внутриполитический конфликт полыхает там все жарче.
4 августа, как сообщается, в Бангладеш погибли 96 участников антиправительственных выступлений. Конфликт вспыхнул из-за того, что власти ввели квоты для потомков борцов за независимость при зачислении на государственную службу. Попытки студентов отстоять свои права вылились в массовые столкновения и расстрелы на улицах. При этом положение правительства является крайне шатким и накануне многие министры готовились к бегству из столицы.
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