В Бангладеш студенты готовятся к проведению общенационального марша на Дакку

В Бангладеш студенты готовятся к проведению общенационального марша на столицу страны Дакку. Ожесточенный внутриполитический конфликт полыхает там все жарче.



4 августа, как сообщается, в Бангладеш погибли 96 участников антиправительственных выступлений. Конфликт вспыхнул из-за того, что власти ввели квоты для потомков борцов за независимость при зачислении на государственную службу. Попытки студентов отстоять свои права вылились в массовые столкновения и расстрелы на улицах. При этом положение правительства является крайне шатким и накануне многие министры готовились к бегству из столицы.