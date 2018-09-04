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В банкоматах России найдены фальшивые пятитысячные купюры

О массовом вбросе поддельных денег предупредила компания NCR - производитель банкоматов. Несмотря на то что проблема затронула лишь старые автоматы, не оборудованные современными устройствами для проверки банкнот, сумму убытков на каждый банк уже оценивают в несколько миллионов.

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