В банкоматах России найдены фальшивые пятитысячные купюры

О массовом вбросе поддельных денег предупредила компания NCR - производитель банкоматов. Несмотря на то что проблема затронула лишь старые автоматы, не оборудованные современными устройствами для проверки банкнот, сумму убытков на каждый банк уже оценивают в несколько миллионов.