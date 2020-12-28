В Баренцевом море погибли 17 членов экипажа затонувшего судна

17 человек с судна, потерпевшего крушение в Баренцевом море, мертвы.Обледеневшая лодка мгновенно затонула во время шторма, практически никому неоставив шансов в холодной воде, сообщили в МЧС. Спасти удалось лишь двухчеловек. По словам выживших, экипаж был в гидрокостюмах, но воспользоватьсяспасательным оборудованием никто не успел - людей буквально смыло с палубы вморе. Поисковая операция в регионе продолжается. Пока обнаружено лишь однотело.