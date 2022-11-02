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В Барнауле мужчина обворовал ювелирный магазин

В России, в частности, в Барнауле мужчина обворовал ювелирный магазин. Стоимость трофеев колоссальная - почти миллион 700 тысяч долларов. Рано утром, пока город еще спал, злодей забрался в салон драгоценностей, что в торговом центре, и без разбора бросал в мешок все блестящее. Не остановили его ни замки на витринах, ни камеры видеонаблюдения. Украшения - это, конечно, хорошо, но налетчику нужны были и наличные на первое время. А потому, уходя из ТЦ, он заглянул еще в один магазинчик и вынес 80 тысяч российских рублей. Вора нашли. Забегая вперед, добавлю, что история более чем интересная.

Кривить душой подозреваемый уже не стал и рассказал, где же оставил все награбленное. Золотые изделия он рассыпал по мешкам, закопал и планировал вернуться за добычей, когда поутихнет шумиха. Сейчас драгоценности изъяты, сначала они отправятся на экспертизу, а позже могут вернуться на витрины. Мужчина заключен под стражу, а полиция занята поиском его возможных сообщников.

Фото:pixabay

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