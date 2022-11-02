В России, в частности, в Барнауле мужчина обворовал ювелирный магазин. Стоимость трофеев колоссальная - почти миллион 700 тысяч долларов. Рано утром, пока город еще спал, злодей забрался в салон драгоценностей, что в торговом центре, и без разбора бросал в мешок все блестящее. Не остановили его ни замки на витринах, ни камеры видеонаблюдения. Украшения - это, конечно, хорошо, но налетчику нужны были и наличные на первое время. А потому, уходя из ТЦ, он заглянул еще в один магазинчик и вынес 80 тысяч российских рублей. Вора нашли. Забегая вперед, добавлю, что история более чем интересная.